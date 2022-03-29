Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?
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Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Portekiz - Kuzey Makedonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Kuzey Makedonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Portekiz - Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi? Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hakemi kim? Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.
Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.
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