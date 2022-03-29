Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Portekiz - Kuzey Makedonya bugün karşı karşıya geliyor. Play-Off turunun en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Portekiz - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı, 29.02.2022 Salı bugün saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçı Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

PORTEKİZ - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Kuzey Makedonya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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