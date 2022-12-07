Portekiz kimle eşleşti, çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in rakibi kimdir? Porteçeyrek final maçı ne zaman, hangi gün?

2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Portekiz-İsviçre arasında oynandı. Portekiz maçı 6-1 lik skorla kazandı ve rakibini eledi. Peki, Portekiz kimle eşleşti, çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz 'in rakibi kimdir? Portekiz çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün? Portekiz hangi takımla eşleşecek? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Portekiz kimle eşleşti, çeyrek finaldeki rakibi kim oldu? Portekiz kimi eledi? Portekiz yarı finale çıkar mı? Portekiz çeyrek finalde kimle oynayacak? 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz 'in rakibi kimdir? Portekiz çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

PORTEKİZ SON 16'DA KİMLE EŞLEŞTİ, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu Portekiz-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna girdiği kapanış maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup etti ve Fas'la eşleşti.

Dünya Kupası'nda heyecan dolu bölüme geçildi. Son 16 turu, 6 Aralık günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz, rakibini farka boğdu.

PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ? PORTEKİZ'İN RAKİBİ KİM OLACAK?

Portekiz 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Portekiz, çeyrek finalde Fas ile eşleşti .

Çeyrek final eşleşmeleri: