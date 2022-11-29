2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Portekiz geliyor. Peki, Portekiz kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz grupta kaç puanda? Portekiz üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Portekiz kaç puanda, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz grupta kaç puanda? Portekiz üst tura çıkmayı garantiledi mi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

PORTEKİZ HANGİ GRUPTA?

Portekiz 2022 Dünya Kupası'nda H grubunda yer alıyor. Portekiz ilk 2 maçını da kazanarak son 16'ya yükselmeyi garantiledi.

PORTEKİZ KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Portekiz şuanda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Portekiz son 16'ya yükselmeyi garantiledi. Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi . Fakat grubu 1. mi yoksa 2. mi bitirecek henüz net değil.

PORTEKİZ SON 16'DA KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Portekiz'in kiminle eşleşeceği henüz belli olmadı. Eğer H grubunu 1. sırada bitirirse son 16'da G grubu 2. si ile eşleşecek.