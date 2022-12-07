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Portekiz - İsviçre özeti izle! Portekiz - İsviçre YOUTUBE goller izle! - Portekiz - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Portekiz - İsviçre özeti izle! Portekiz - İsviçre YOUTUBE goller izle! - Portekiz - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Oldukça çekişmeli geçen Dünya kupası karşılaşmasının tüm gollerini ve özetini izlemek isteyenler Portekiz - İsviçre özeti izle aramasını gerçekleştiriyor. Arama motorlarında Portekiz - İsviçre özeti izle! ve Portekiz - İsviçre YOUTUBE goller izle! Aramaları ise sıklıkla gerçekleştiriliyor. İşte, Portekiz - İsviçre özeti izle! Portekiz - İsviçre YOUTUBE goller izle! - Portekiz - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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07 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı07 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

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PORTEKİZ - İSVİÇRE ÖZETİ İZLE

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Portekiz ile İsviçre kozlarını paylaştı. Maç sonucu ise Portekiz 6-1 İsviçre olarak sonuçlandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Portekiz İsviçre Gündem Spor Haberler

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