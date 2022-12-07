Portekiz - İsviçre özeti izle! Portekiz - İsviçre YOUTUBE goller izle! - Portekiz - İsviçre maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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PORTEKİZ - İSVİÇRE ÖZETİ İZLE

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Portekiz ile İsviçre kozlarını paylaştı. Maç sonucu ise Portekiz 6-1 İsviçre olarak sonuçlandı.