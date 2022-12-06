Portekiz- İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 'da hedefine ulaşmak isteyen Portekiz- İsveç bugün karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası son 16 turunun en önemli maçlarından biri olan Portekiz- İsviçre maçı öncesi, futbolseverler maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, Portekiz- İsviçre maçına dair tüm merak edilenler....

FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafındanmerak ediliyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler beli mi? Detaylar haberimizde...

Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fas-İspanya maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak. İki ülkenin son 6 maçında taraflar, 3'er kez galip geldi. En son Uluslar Ligi'ndeki mücadeleyi ise İsviçre, 1-0 kazandı.

PORTEKİZ -İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz- İsviçre, Dünya Kupasımaçı, 6 Aralık Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz- İsviçre maçı TRT 1'den yayınlanacak.

PORTEKİZ- İSVİÇRE MAÇINN MUHTEMEL 11'LER:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Fernandes, Felix, Ronaldo

İsviçre : Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Vargas, Shaqiri, Sow, Embolo