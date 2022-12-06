Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler!
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2022 Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz - İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Portekiz - İsviçre maçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...
Portekiz - İsviçre Dünya Kupası maçı 6 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
PORTEKİZ:
- Diogo Costa
- Dalot
- Rúben Dias
- Pepe
- Guerreiro
- Otávio
- William Carvalho
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Gonçalo Ramos
- João Félix
İSVİÇRE:
- Sommer
- Fernandes
- Schär
- Akanji
- Rodríguez
- Freuler
- Xhaka
- Shaqiri
- Sow
- Vargas
- Embolo
Maçı, Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.
Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).
Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).
Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).
Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).