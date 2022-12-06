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Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler!

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Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz - İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Portekiz - İsviçre maçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Portekiz - İsviçre Dünya Kupası maçı 6 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

PORTEKİZ:

  • Diogo Costa
  • Dalot
  • Rúben Dias
  • Pepe
  • Guerreiro
  • Otávio
  • William Carvalho
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • Gonçalo Ramos
  • João Félix

İSVİÇRE:

  • Sommer
  • Fernandes
  • Schär
  • Akanji
  • Rodríguez
  • Freuler
  • Xhaka
  • Shaqiri
  • Sow
  • Vargas
  • Embolo

Maçı, Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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