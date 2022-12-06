2022 Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz - İsviçre bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Portekiz - İsviçre maçına dakikalar kala izleyiciler, Portekiz - İsviçre ilk 11'de kimler var? Portekiz - İsviçre maçının hakemi kimdir? Portekiz ilk 11'de kimler var? İsviçre ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre Dünya Kupası maçı 6 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

PORTEKİZ:

Diogo Costa

Dalot

Rúben Dias

Pepe

Guerreiro

Otávio

William Carvalho

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Gonçalo Ramos

João Félix

İSVİÇRE:

Sommer

Fernandes

Schär

Akanji

Rodríguez

Freuler

Xhaka

Shaqiri

Sow

Vargas

Embolo

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KADROSU 2022

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).