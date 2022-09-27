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Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Portekiz ile İspanya karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - İspanya maçı 27 Eylül Salı günü 21.45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Pereira, Cancelo; Neves, Palhinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao

İspanya: Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Sarabia, Morata, Torres

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Portekiz İspanya Futbol Gündem Spor Haberler

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