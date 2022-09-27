Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Portekiz ile İspanya karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Portekiz - İspanya maçı 27 Eylül Salı günü 21.45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!
Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Pereira, Cancelo; Neves, Palhinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao
İspanya: Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Sarabia, Morata, Torres