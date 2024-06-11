Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz İrlanda maçı 3-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz İrlanda maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz İrlanda maçı saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz İrlanda maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz İrlanda maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz İrlanda maçı Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.