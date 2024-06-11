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Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Portekiz İrlanda maçı oynanıyor. Portekiz İrlanda maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz İrlanda canlı maç anlatımı ve Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Portekiz İrlanda maçı kaç kaç? EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde Portekiz İrlanda maçı oynanıyor. Portekiz İrlanda maçı kaç kaç merak ediliyor. Portekiz İrlanda canlı maç anlatımı ve Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz İrlanda maçı 3-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz İrlanda maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz İrlanda maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz İrlanda maçı saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz İrlanda maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz İrlanda maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz İrlanda maçı Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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