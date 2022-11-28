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Portekiz'in golü kime yazıldı? Golü Ronaldo mu attı yoksa Bruno Fernandes mi? Dünya Kupası Portekiz-Uruguay maçında Portekiz'in golünü kim attı?

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Portekiz'in golü kime yazıldı? Golü Ronaldo mu attı yoksa Bruno Fernandes mi? Dünya Kupası Portekiz-Uruguay maçında Portekiz'in golünü kim attı?

Portekiz Uruguay maçı devam ederken sporseverler, Portekiz'in golü kime yazıldı? Golü Ronaldo mu attı yoksa Bruno Fernandes mi? Dünya Kupası'nda Portekiz'in golünü kim attı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, gol kime yazıldı?

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Portekiz'de gol kime yazıldı? Portekiz Uruguay maçında gol Ronaldo'ya mı yazıldı yoksa Bruno Fernandes'e mi? İşte detaylar...

PORTEKİZ'İN GOLÜ KİME YAZILDI?

Portekiz 28 Kasım 2022 tarihinde oynanan Dünya Kupası maçında Uruguay karşısında 54. dakikada golü buldu. FIFA ilk başta golü C. Ronaldo'ya yazmıştı. 5 dakika sonra ise VAR'da kontrol edildikten sonra gol ortayı açan Bruno Fernandes'e yazıldı.

Maçta 54. dakikada atılan gol Bruno Fernandes'e yazıldı.

PORTEKİZ URUGUAY MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?

B. Fernendes'in ortasına yükselen Cristiano Ronaldo kafayı tam vuramadı fakat orta gol oldu. Gol Ronaldo'ya değil Fernandes'e yazıldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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