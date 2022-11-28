Portekiz'in golü kime yazıldı? Golü Ronaldo mu attı yoksa Bruno Fernandes mi? Dünya Kupası Portekiz-Uruguay maçında Portekiz'in golünü kim attı?

Portekiz Uruguay maçı devam ederken sporseverler, Portekiz'in golü kime yazıldı? Golü Ronaldo mu attı yoksa Bruno Fernandes mi? Dünya Kupası'nda Portekiz'in golünü kim attı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, gol kime yazıldı?