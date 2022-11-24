Portekiz'in kaç Dünya Kupası şampiyonluğu var merak ediliyor. Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda H grubunda mücadele ediyor. Peki, Portekiz'in dünya kupası var mı, yok mu? Portekiz Dünya Kupası'nda en iyi derecesini hangi yıl aldı? Portekiz dünya kupası aldı mı? Portekiz'in Dünya kupası şampiyonluğu var mı? İşte detaylar...

Portekiz millî futbol takımı, Portekiz'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Portekiz'in dünya kupası var mı, yok mu? Portekiz Dünya Kupası'nda en iyi derecesini hangi yıl aldı?

PORTEKİZ'İN DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VAR MI?

Portekiz'in hiç Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmuyor. Portekiz'in Dünya Kupası'nda aldığı en iyi derece 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. lüktür. Bunun dışında 2006 Dünya Kupası'nda 4. oldu.

Portekiz, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci olmuştur. Son olarak da Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM TARİHİ

1930 yılındaki ilk kupaya katılmayan, sonrasında da 1966'ya kadar elemeleri bir türlü geçmeyi başaramayan Portekiz, 1966 FIFA Dünya Kupası'nda, Eusebio'nun kaydettiği 9 golle gol kralı olduğu turnuvada, önce grupta sırasıyla Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı 3-1, 3-0 ve yine 3-1'lik skorlarla geçtikten sonra, çeyrek finalde turnuvanın sürpriz ekibi Kuzey Kore ile eşleşti. 25. dakika geride bırakıldığında 3-0 geride olan Portekiz, ikisi penaltıdan olmak üzere Eusebio'nun ayağından dört gol bularak maçı çevirmeyi başardı ve karşılaşmayı 5-3 kazanıp yarı finale yükselse de, ev sahibi İngiltere ile oynadığı maçı kaybedip SSCB karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle tarihindeki en başarılı dereceyi elde etti. Bu başarının ardından Meksika '86'ya kadar Dünya Kupası'ndan uzak kalan Portekiz, Fas, İngiltere ve Polonya'yla aynı gruba düştü. İlk maçta İngiltere'yi mağlup etmesine rağmen, Polonya ve Fas'a yenilerek grubu sonuncu tamamladı. Sonrasında yine 2002 FIFA Dünya Kupası'na kadar kupaya katılmayı başaramayan Portekiz, bu turnuvadaki ilk maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapsa da, Polonya'yı 4-0'la geçti. Grubun son maçında ev sahibi Güney Kore'ye 1-0 mağlup oldu ve grubu 3. tamamlayarak kupaya veda etti.

Luiz Felipe Scolari yönetiminde 2004 Avrupa Futbol Şampiyonasında elde ettiği ikincilikle birlikte çıkışa geçen Portekiz, 2006 FIFA Dünya Kupası'na, eleme grubundan namağlup olarak gelmeyi başardı. Grupta sırasıyla Angola'yı 1-0, İran'ı 2-0 ve Meksika'yı 2-1'le geçen Portekiz, Hollanda ve İngiltere'yi de eleyerek yarı finale kadar çıktı. Fransa ve Almanya'na yenilerek dördüncü olan Portekiz, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fildişi Sahili ve Kuzey Kore'nin bulunduğu gruba düştü. İlk maçta Fildişi Sahili ile 0-0 berabere kalıp ikinci maçta Kuzey Kore'yi 7-0'la geçen Portekiz, son maçta da gruptan çıkmayı garantilemiş olan Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Ancak, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu