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Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı?

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Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı?

FIFA 2022 Dünya Kupası favorileri arasında yer alan Portekiz'in ilk maçı ne zaman merak edildi. Portekiz'in ilk maçının tarihini merak eden spor severler, Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı? araştırması yapıyor...

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Portekiz'in turnuvadaki ilk maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı?

Portekiz 2022 Dünya Kupası'nda ilk maçını Gana ile yapacak. Portekiz-Gana H grubu ilk maçı 24 Kasım Perşembe saat 19:00'da başlayacak.

Portekiz - Gana maçı 24 Kasım Perşembe günü akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Portekiz - Gana maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.

C. Ronaldo ilk 11'de başlayacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Portekiz Milli Futbol Takımı Cristiano Ronaldo Gündem Spor Haberler

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