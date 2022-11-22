Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı?

FIFA 2022 Dünya Kupası favorileri arasında yer alan Portekiz'in ilk maçı ne zaman merak edildi. Portekiz'in ilk maçının tarihini merak eden spor severler, Portekiz ilk maçı ne zaman? Portekiz'in Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç saat 7'de mi? Maç akşam mı? araştırması yapıyor...