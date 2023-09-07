Portekiz, Avrupa kıtasının batısında, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan bir ülkedir. Portekiz'in coğrafi konumu hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Portekiz hangi yarımkürede? Portekiz coğrafi konumu nedir? İşte detaylar...

Portekiz, tarihi zenginlikleri, güzel sahilleri ve eşsiz kültürü ile ünlü bir Avrupa ülkesidir. Arama motorlarında ülkenin coğrafi konumu sorgulatılmaktadır. Portekiz, tarih ve kültürle de doludur ve ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunar. Portekiz'in hangi yarımkürede bulunduğu ve komşu ülkeleri araştırılmaktadır. Peki, Portekiz hangi yarımkürede? Portekiz coğrafi konumu nedir? Detaylar haberimizde...

PORTEKİZ HANGİ YARIMKÜREDE BULUNUR?

Portekiz, büyük ölçüde Batı Yarım Küre'de yer alan bir ülkedir. Yani, Portekiz'in ana toprakları batı yarımkürede yer almaktadır. Portekiz, İber Yarımadası'nın batı kıyısında konumlanmıştır ve Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Bu nedenle Portekiz, Avrupa'nın batısında yer alır.

PORTEKİZ'İN KOMŞULARI KİMLERDİR?

Portekiz, İspanya ile sınır komşusudur ve İspanya, Portekiz'in tek karasal komşusudur. Ayrıca, Portekiz'in sahil bölgeleri Atlantik Okyanusu'na açıldığı için doğu sınırları denizle çevrilidir.

PORTEKİZ'İN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Portekiz, sahil şeridi boyunca güzel plajlar ve sahil kasabaları ile ünlüdür. Ülkenin iç kesimleri ise dağlık ve yeşil manzaralara sahiptir. Ayrıca, ülkenin kuzey bölgelerinde vinç bağları ve şarap üretimi ile ünlüdür.