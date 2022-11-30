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Portekiz- Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Portekiz maçı ne zaman? Güney Kore- Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

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Portekiz- Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Portekiz maçı ne zaman? Güney Kore- Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken H grubunda yer alan Portekiz ve Güney Kore karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Portekiz- Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Portekiz maçı ne zaman? Güney Kore- Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler....

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen maçlardan birisi de Portekiz- Güney Kore maçı. Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası organizasyonunda oynanacak olan Portekiz- Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Portekiz maçı ne zaman? Güney Kore- Portekiz maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

PORTEKİZ- GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda oynanacak olan Portekiz- Güney Kore maçı 2 Aralık günü saat 18:00'da başlayacak.

PORTEKİZ- GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

H grubu maçlarından biri olan Portekiz- Güney Kore maçı TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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