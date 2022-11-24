Portekiz - Gana maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?
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Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Portekiz - Gana maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. Maçta beraberlik devam ediyor. Peki, Portekiz - Gana maçı kaç kaç? Portekiz - Gana maçı bitti mi? 24 Kasım Portekiz - Gana maçının gollerini kim attı? Portekiz - Gana Dünya Kupası tüm golleri izle!
Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19:00 'da başladı.
Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta gol olunca detayları ekleyeceğiz.
İLK YARI SONUCU : PORTEKİZ 0 - 0 GANA
Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.