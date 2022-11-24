Portekiz - Gana maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Maç sonucu skoru kaç?

Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçta 0-0 eşitlik var. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, Portekiz - Gana maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...