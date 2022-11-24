Portekiz - Gana maçı canlı izle! 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Portekiz - Gana arasında oynanıyor. Portekiz - Gana maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Portekiz - Gana canlı izle! 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Portekiz - Gana canlı izle! 24 Kasım Portekiz - Gana Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? Portekiz - Gana maçı nereden izlenir? Portekiz - Gana maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

PORTEKİZ - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19:00 'da başlayacak.

PORTEKİZ - GANA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

PORTEKİZ - GANA DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

PORTEKİZ - GANA MAÇI İLK 11!

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Dias, Pereira, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Felix, Silva, Ronaldo

GANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Iñaki Williams, André Ayew

PORTEKİZ - GANA DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.