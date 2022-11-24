Portekiz - Gana maç özeti izle! Portekiz - Gana maçının tüm gollerini izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçta atılan goller!
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Portekiz - Gana maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Portekiz - Gana maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maç özeti yayınlandı mı? Portekiz - Gana maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Portekiz - Gana maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Portekiz - Gana maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.
Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 3-2 Portekiz'in üstünlüğü ile sona erdi.
Maçı 3-2 Portekiz kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Portekiz'in golleri:
- 65. dakika : C. Ronaldo (penaltı)
- 78. dakika : Joao Felix
- 80. dakika : Rafael Leao
Gana'nın golleri:
- 73. dakika : Andre Ayew
- 89. dakika : Osman Bukari
MAÇ SONUCU : PORTEKİZ 3 - 2 GANA
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022