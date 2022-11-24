Portekiz - Gana maç özeti izle! Portekiz - Gana maçının tüm gollerini izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçta atılan goller!

Portekiz - Gana maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Portekiz - Gana maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maç özeti yayınlandı mı? Portekiz - Gana maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Portekiz - Gana maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Portekiz - Gana maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Portekiz - Gana maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz - Gana maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

PORTEKİZ - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Gana, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

PORTEKİZ - GANA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz - Gana maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

PORTEKİZ - GANA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-2 Portekiz'in üstünlüğü ile sona erdi.

PORTEKİZ - GANA MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı 3-2 Portekiz kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri:

65. dakika : C. Ronaldo (penaltı)

78. dakika : Joao Felix

80. dakika : Rafael Leao

Gana'nın golleri:

73. dakika : Andre Ayew

89. dakika : Osman Bukari