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Portekiz-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz-Fransa maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Portekiz-Fransa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz-Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Portekiz-Fransa maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Portekiz- Fransa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz- Fransa maçı şifresiz mi? Portekiz- Fransa maçı hakemi kim? Portekiz- Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Portekiz- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz- Fransa maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-07-2024 PORTEKİZ VS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Portekiz ile Fransa arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇI HANGİ GÜN?

Portekiz-Fransa Maçı, 05 Temmuz Cuma günü oynanacak.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz-Fransa Maçı, saat 22:00 başlayacak.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ve Fransa, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Çeyrek Final maçı, Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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