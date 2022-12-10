Dünya Kupası çeyrek final maçlarından biri olan Fas- Portekiz maçı bu akşam oynandı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası macerasında elenen takım merak ediliyor. Fas- Portekiz maçının sonucu ise futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Portekiz elendi mi? Fas- Portekiz maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Çeyrek final turunda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmanın sonucu ise merak ediliyor. Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında Portekiz elendi mi? Fas- Portekiz maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

PORTEKİZ ELENDİ Mİ?

Dünya Kupası'nda oynanan maçta 1-0'lık skorla Fas takımına yenilen Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti. Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk defa yarı finale yükselen Afrika takımı olarak kaydedildi.

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi. Fas, 42'de En-Nesyri'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in elenmesini önleyemedi. Fas, Dünya Kupası'nda finale bir adım daha yaklaştı. Portekiz ile 196. maçına çıkan Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu.