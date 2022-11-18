Portekiz Dünya Kupası'nda var mı? Portekiz Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Portekiz Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Portekiz Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Portekiz Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Portekiz Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Portekiz Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Portekiz Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Portekiz Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

PORTEKİZ DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Portekiz 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Portekiz'in gruptaki rakipleri Güney Kore, Uruguay ve Gana'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?