Portekiz Dünya Kupası kadrosu 2022! Portekiz milli takımı aday kadrosu! Portekiz aday kadrosu kimler var?

Portekiz Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Portekiz geliyor. Portekiz aday kadrosu isimleri! Portekiz milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Portekiz dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Portekiz 2022 Dünya Kupası kadrosu!

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Portekiz Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Portekiz geliyor. Portekiz aday kadrosu isimleri! Portekiz milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Portekiz dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Portekiz 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KADROSU

Portekiz 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma/Italy), Anthony López (Olympique Lyonne/France), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers/England), Rui Silva (Real Betis/Spain)

Savunma oyuncuları: Diogo Dalot (Manchester United/England), Noonu Tavares (Olympique Marseille/France), Noonu Mendes, Danilo (Paris Saint-Germain/France), Nelson Semedou (Wolverhampton Wanderers/England), Hubin Dias , Joao Cancelo (Manchester City/England), Cedric Soares (Arsenal/England), Thierry Correira (Valencia/Spain), Antonio Silva (Benfica), Fabiu Cardoso, David Carmo, Pepe (FC Porto), Diogo Reich (Union Berlin/Germany), Jose Ponte, Thiago Jalou (Lille/France), Gonzalu Ignacio (Sporting CP), Domingus Duarte (Getafe/Spain), Mario Hui (Naples/Italy), Rafael Guerreiro (Borussia Dortmund/Germany)

Orta Saha oyuncuları: William Carvalho (Real Betis/Spain), Florentino Luis, Joao Mariu (Benfica), Joao Moutinho, Matteus Nunes, Hubin Neves (Wolverhampton Wanderers/England), Fabiu Carvalho (Liverpool/England) ), Fabio Viera (Arsenal/England), Ottaviu (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City/England), Bruno Fernandes (Manchester United/England), Renato Sanchez, Vitina (Paris Saint-Germain/France), Joao Palinha (Fulham/England), Nunu Santos (Sporting CP), Sergio Oliveira (Galatasaray/Turkey)

Forvet: Andre Silva (Leipzig/Germany), Paulinho (Sporting CP), Ricardo Horta (Braga), Daniel Podense, Gonzalu Geddes (Wolverhampton Wanderers/England), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal), João Felix (Atlético Madrid/Spain), Jota (Celtic/Scotland), Pedro Gonsauves (Sporting CP), Fernando Trincan (Sporting CP), Rafael Reang (AC Milan/Italy), Vitina (Braga)

PORTEKİZ MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Portekiz millî futbol takımı, Portekiz'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Portekiz 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci olmuştur. Son olarak da Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur.