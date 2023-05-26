Portekiz'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Lizbon'da düzenlenen etkinlikte Türk mutfak kültürü ve yemekleri tanıtıldı. Portekiz gastronomisi dünyasının önde gelen isimleri, kordiplomatikler, medya mensupları, sosyal medya fenomenleri ve Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte Türk yemekleri ve Türk kahvesi tadıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'da Türk mutfak kültürü ve yemekleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte, Türk gastronomisinin zenginliği Portekizlilere tattırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgilerde, etkinliğe Portekiz gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, kordiplomatikler, medya mensupları, sosyal medya fenomenleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Lizbon'da yaşayan iki Türk kadın şef Hayriye Yalçın ve Nebahat Gökdemir tarafından hazırlanan Hatay mutfağının seçkin lezzetlerini tadan ve tarifleri hakkında bilgiler alan katılımcılar, ayrıca Türk kahvesi ve lokumunun da tadına baktı.

Türk yemeklerine ilgi duyan Portekizlilerin, etkinlikten oldukça hoşnut bir şekilde ayrıldıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 21-27 Mayıs'ta büyükelçiliklerde çeşitli etkinliklerle Türk mutfağının lezzetleri tanıtılıyor.