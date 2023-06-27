Portekiz - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Belçika şifresiz mi?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen Portekiz - Belçika bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Portekiz - Belçika maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Portekiz - Belçika maçı ne zaman?

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UEFA U21 Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada Portekiz - Belçika karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz - Belçika maçı şifresiz mi? Portekiz - Belçika maçı hakemi kim? Portekiz - Belçika maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Portekiz - Belçika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Belçikamaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

27-06-2023 PORTEKİZ VS BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Portekiz ile Belçika arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI UEFA.TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI HANGİ GÜN?

Portekiz-Belçika Maçı, 27 Haziran Salı günü oynanacak.

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz-Belçika Maçı, saat 19:00 başlayacak.

PORTEKİZ-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz ve Belçika, karşı karşıya geleceği UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı, Tbilisi'da, Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynanacak.