Portekiz aday kadrosu merak ediliyor. A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasına bugün başlayacak. Portekiz - Türkiye maçı hazırlıkları devam ederken futbol severler aday kadrosunda kimler var merak etti. A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı rakibi Portekiz'in aday kadrosu açıklandı. Peki, Portekiz aday kadrosu 2022! Portekiz - Türkiye maçı Portekiz aday kadrosunda kimler var? Portekiz'de Ronaldo var mı, aday kadroda mı? Portekiz aday kadroda kimler var? İşte detaylar...

PORTEKİZ ADAY KADROSU 2022

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)

Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)

Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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