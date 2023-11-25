Porsche, Yeni Panamera 2024 Modelini Tanıttı

Porsche, spor otomobil dünyasına hitap eden yeni Panamera 2024 modelini tanıttı. Spor sedan; Panamera 4 ve Turbo E-Hybrid seçeneğiyle sunuldu. Tasarım tarafında birkaç ufak iyileştirme içeren üçüncü nesil Panamera'nın fiyatı ne kadar?

Porsche, spor otomobil dünyasına hitap eden yeni Panamera 2024 modelini tanıttı. Spor sedan; Panamera 4 ve Turbo E-Hybrid seçeneğiyle sunuldu. Tasarım tarafında birkaç ufak iyileştirme içeren üçüncü nesil Panamera'nın fiyatı ne kadar?

Porsche Panamera 2024 özellikleri ve fiyatı

V6 ve V8 hibrit güç seçenekleriyle geliştirilen yeni Panamera, içte ve dışta daha şık bir görünüme sahip. Panamera 4 sürümünde 348 hp güç üreten 2.9 litrelik çift turbo V6 ile çalışan arkadan itiş desteği yer alıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş kabiliyetine sahip.

Yeni modelin dikkat çeken versiyonu ise Panamera Turbo S E-Hybrid oldu. 4.0 litrelik V8 plug-in hibrit sistemden besleniyor. Motor gücü 671 hp seviyesinde ve sıfırdan yüze hızlanmasını sadece 3,2 saniye alıyor. Ayrıca maksimum 310 km/s hıza ulaşabiliyor.

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Hibrit seçenek, 100 km'den daha fazla elektrik menzili sunuyorken, önceki nesillere göre daha büyük 29.4k Wh pil paketiyle geliyor. Hibrit modelin elektrik motoru, Porsche'nin çift kavramalı şanzımanı aracılığıyla 950 Nm'nin üzerinde tork sağlıyor.

Yeni Panamera'nın dış tasarımındaki değişiklikler de öne çıkıyor. Daha keskin bir görünüme sahip olan spor araç, köşeli arka lambalara yer veriyor. Kokpit tarafında ise kavisli bir dijital gösterge paneline ve merkezi dokunmatik ekran bulunduruyor.

Başlangıç fiyatının Panamera 4 için 101 bin dolar, Turbo E-Hybrid için 195 bin dolar olacağı ifade edildi. İlk teslimatların ise 2024 yılında başlaması bekleniyor. Ancak ülkemize ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.