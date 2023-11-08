Porsche Panamera'nın yeni tasarımı ortaya çıktı

Porsche, Panamera'nın üçüncü neslinin tasarımını gösteren fotoğrafları yayınladı. Yeni modelde dört ekran ve daha sportif bir iç mekan yer alıyor.

Porsche, yılların eskitemediği Panamera modelinin üçüncü neslini 24 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi lansman etkinliği öncesinde ise otomobilin yeni tasarımını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Aracın içini ele alan görüntüler, birden fazla ekranı gözler önüne serdi.

Porsche Panamera dört ekranla geliyor

Yeni Panamera, yakın zamanda yenilenen Cayenne'ın kavisli dijital ekran kurulumunu benimsiyor. 12.6 inçlik sürücü ekranına 12.3 inçlik dokunmatik ekran ve 10.9 inçlik yolcu ekranı eşlik ediyor. Köpük malzemelerle geliştirilmiş koltuklar da daha fazla konfor vadediyor.

Panamera'nın iç mekanı, Cayenne ile karşılaştırıldığında, daha sportif bir his veriyor. Orta konsol, fiziksel klima kontrolleri ve geniş saklama kutusuyla sürücüye çok daha yakın yerleştirilmiş gibi duruyor. Ayrıca vites bölümünün direksiyon simidinin arkasına taşınması da yeni tasarımın bir parçası.

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Porsche, direksiyon simidinde yer alan düğmelerin "analog ve dijital arasında mükemmel bir denge" sağladığını söylüyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında ayarlanabilir hava menfezleri ve sürdürülebilir malzemelerden hazırlanan derisiz bölümler yer alıyor.

Otomobil üreticisi, yeni Panamera'nın bir önceki modele göre daha fazla konfor sunacağını iddia etti. Daha fazla ayrıntının ise 24 Kasım'da Almanya'da yapılacak etkinlikte ortaya çıkacağını belirtelim. Bu modelin satışı ülkemizde 2024 yılında başlayacaktır. Şu anda ABD'de 100 bin dolar civarından sunulduğunu belirtelim.

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