Porsche'nin efsanevi 911 Carrera RSR modeli açık artırmada

Porsche tarafından 1993 yılında üretilen efsane 911 Carrera RSR modeli açık artırmaya çıkıyor. Sadece 10 km'de olduğu belirtilen spor otomobil, şirketin en nadir modellerinden biri olarak tanımlanıyor. Açık artırmada 2 ila 2,5 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Porsche tarafından 1993 yılında üretilen efsane 911 Carrera RSR modeli açık artırmaya çıkıyor. Sadece 10 km'de olduğu belirtilen spor otomobil, şirketin en nadir modellerinden biri olarak tanımlanıyor. Peki 30 yaşındaki Porsche ne kadara satılacak?

10 km'deki Porsche 911 Carrera RSR açık artırmada

Bugüne kadar üretilmiş en nadir Porsche'lerden biri önümüzdeki ay açık artırmaya çıkacak. 2 ila 2,5 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen 911 Carrera RSR 3.8 "Strassenversion", sadece iki adet bulunan versiyonundan biri.

Sadece 10 km'de olması ve orijinal fabrika kaplamasını korumasıyla daha da nadir bir parça hale geldi. Ancak onlarca yıldır İtalya'da bir depoda kaldığı için oldukça kirlenmiş durumda.

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RSR, özel yarış takımlarını hedefleyen ultra yüksek performanslı bir model olarak üretildi. 3.8 litrelik motoruyla 325-350 hp güç üreten bu modelden sadece 50 adet üretildi. İlk sahibi tarafından sipariş edilen krikolar, yolcu koltuğu ve çift yarış motoru gibi kapsamlı bir özel donanımla geliyor.

Kırmızı rengindeki deri iç tasarımı ve metalik gümüş dış rengiyle boyanmış olan araç, hiç tamir yüzü de görmemiş durumda. 1993 yılındaki özel yapımın ardından ilk sahibine teslim edildi ve 30 yılı aşkın süredir depoda bekledildi.

911 Carrera RSR, F1 yarışılarının hemen öncesinde, 25 Kasım'da Abu Dabi'de açık artırmaya çıkarılacak. Çok düşük kilometresi, el değmemiş tasarımı ve yollara çıkabilen iki örnekten biri olmasıyla tekliflerin 2,5 milyon dolara kadar ulaşmasını bekliyor.

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