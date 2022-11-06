Porsche'den 718 serisine zarif dokunuşlar: Yeni 718 Style Edition

Porsche’nin performansı, günlük kullanımla birleştirdiği en iyi örneklerinden biri olan 718 serisine özel dokunuşlarla yeni modeller katıldı.

Porsche'nin performansı, günlük kullanımla birleştirdiği en iyi örneklerinden biri olan 718 serisine özel dokunuşlarla yeni modeller katıldı.

Porsche 718 Boxster Style Edition ve 718 Cayman Style Edition, kullanılan canlı renkler ve yeni tasarım öğeleriyle yepyeni bir karaktere bürünüyor.

Porsche, Style Edition ile çarpıcı bir tasarıma önem veren müşterilere özel bir seçenek sunuyor. Efsanevi Porsche 911 Carrera RS modeline özel Yakut Yıldız renk seçeneğinin modern bir yorumu olarak sunulan Yakut Yıldız Neo gövde rengi, bu modellerde öne çıkıyor.

Modelleri öne çıkartan özel detaylar

Porsche kullanıcıları, Style Edition modellerini Yakut Yıldız Neo dışında bir renge boyatsalar da modellere has özellikler açıkça ayırt edilebiliyor. Örneğin, yeni versiyonlarda parlak siyah 20 inç 718 Spyder jantlar kullanılmış ve jant göbeği kapaklarında renkli Porsche armaları yer alıyor. Siyah spor egzoz boruları ve arkadaki parlak gümüş renkli "Porsche" yazısı Style Edition'ın ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. 718 Boxster Style Edition'ın üzerindeki "Boxster" yazısı, yan camların üzerinde özel kabartma bir etiket olarak tavana eklenmiş. Ekstra bir ücret ödemeden, Siyah veya beyaz olmak üzere iki 718 Style Edition kontrast paketi arasından seçim yapılabiliyor. İki paket de bagaj bölmesi kapağında dekoratif şeritler, yanlarda dekoratif "Porsche" yazıları,jantlar ve arkadaki model isimleri için sırasıyla siyah ve beyaz parlak boya kaplamaları içeriyor. Style Edition modellerinin iç tasarımında, tebeşir rengi kontrast dikişlere sahip siyah deri paketi, paslanmaz çelikten aydınlatmalı kapı eşiği panelleri ve koltuk başlıklarında Porsche Arması dikkat çekiyor.

Genişletilmiş standart donanım ile artan cazibe

718 Boxster ve Cayman Style Edition modellerinin donanımı da etkileyici: LED gündüz farlarını içeren BiXenon farlar, geri görüş kamerası ile ParkAssist, Apple CarPlay, hız sabitleyici, yağmur sensörlü otomatik kararan aynalar, ısıtmalı çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, tebeşir renkte kontrast dikişli siyah deri döşeme ve paspaslar ile hıza duyarlı direksiyon (Power Steering Plus) standart olarak sunulan özellikler arasında bulunuyor.

Standart altı vitesli manuel şanzıman (isteğe bağlı yedi vitesli PDK)

718 Boxster ve 718 Cayman'ın Style Edition modelleri, 220 kW (300 PS) güç üreten ve 380 Nm tork sağlayan 4 silindirli iki litrelik boxer tipi motora sahip.

Standart olarak altı ileri manuel şanzımana sahip Style Edition modelleri, 5,1 saniyede (veya isteğe bağlı yedi vitesli PDK ile 4,7 saniyede) sıfırdan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Şanzıman seçiminden bağımsız olarak iki araç da 275 km/s azami hıza sahip.

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