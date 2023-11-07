Porsche, Çin'deki İnovasyon ve İthalat Fuarı'nda Yerini Alıyor

Porsche, Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yeni teknoloji ve inovasyonlarını sergiliyor. Çin'deki araştırma ve geliştirme ayak izlerinin genişlemesi sayesinde Çin, Porsche için inovasyonun temel dayanağı haline geldi.

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1. Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndan (CIIE) çeşitli görüntüler

2. Porsche standından çeşitli görüntüler

Porsche Çin Başkanı ve CEO'su Michael Kirsch, Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında yaptığı açıklamada, Çin'deki araştırma ve geliştirme ayak izlerinin genişlemesi sayesinde Çin'in Porsche için inovasyonun temel dayanağı haline geldiğini belirtti.

Alman otomobil üreticisi Porsche, fuarın ilk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana her yıl katılım sağlıyor.

"CIIE, birçok nedenden dolayı Porsche için son derece önemli, çünkü bu fuarda yeni teknoloji ve inovasyonlarımızı sergileyebiliyoruz.

Bu bizim Çin'e bağlılığımızın bir tezahürü. Zira uzun yıllardır fuara katılıyoruz ve hem hükümet, hem takipçilerimiz hem de müşterilerimiz ve basın tarafından çok iyi karşılanıyoruz. Burası diğer orijinal ekipman üreticileriyle tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için iyi bir platform.

Çin, elektrikli mobilite konusunda özellikle son yıllarda gerçekten hızlı bir gelişme gösterdi. Bunu çok takdir ediyoruz çünkü Çin'in otomobil endüstrisi ve üreticileri artık pek çok yere ulaşmış durumda. Bu, elektrikli mobilitede bir dönüm noktası.

Bana göre Çin, riskten çok fırsat getiren bir pazar. Çin, 2015 yılından bu yana Porsche için dünyanın en büyük pazarı haline geldi ve iş açısından temel dayanaklardan biri olmaya devam ediyor.

Çin, inovasyon açısından temel dayanaklardan biri haline geldi. Çin'de öğrenmek, Çin'de üretmek ve belki de Porsche dünyası için Çin'de bir şeyler yaratmak üzere buradaki araştırma ve geliştirme ayak izimizi genişlettik. Böylece Çin'deki varlığımızı satış amaçlı bir yan kuruluştan, bir inovasyon merkezine dönüştürdük."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)