Porsche, 911 S/T Modelini Kiralama Yoluyla Satacak

Porsche, ikonik spor otomobilin 60. yılını kutlamak için ürettiği 911 S/T modelinin, dünya çapında sadece 1963 örneği olacağını açıkladı. Ancak sınırlı sayıdaki spor otomobili satın aldıktan sonra hemen sahibi olunamayacak. Şirket, bir yıl boyuna aracı sahibine kiralayacak.

Porsche, ikonik spor otomobilin 60. yılını kutlamak için ürettiği 911 S/T modelinin, dünya çapında sadece 1963 örneği olacağını açıkladı. Ancak sınırlı sayıdaki spor otomobili satın aldıktan sonra hemen sahibi olunamayacak. Şirket, bir yıl boyuna aracı sahibine kiralayacak.

Porsche 911 S/T satın alanlar, 1 yıl boyunca "sahibi" olamayacak

Porsche, daha önce benzeri görülmemiş talep nedeniyle 911 S/T'yi korumak istiyor. Arabayı fırsatçılık için kullanmak isteyenleri engellemek amacıyla, sadece 1963 tane üretilen 911 S/T'nin kiralama üzerinden satılacağı belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre, araç sahiplerinin en az bir yıl süreyle kiralamaları gerekecek. Bir yılın ardından ise tüm satın alım işlemleri tamamlanacak ve sahibi isterse satabilecek. Porsche, bu kararla 911 S/T'nin fırsatçılar tarafından kullanılmasını engellemek istiyor.

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Konuyla ilgili konuşan Porsche 911 ve 718 Başkanı Frank Moser, "ABD'deki otomobillerin mülkiyeti devredilmeden önce bir yıl boyunca kiralanacağı anlamına geliyor" dedi. Bu süreç şu anda sadece 911 S/T'ye özgü olarak yürütülüyor ve ilk teslimatlar ise 2024'te yapılacak.

Porsche, 911 serisinin 60. yılını kutlamak için geliştirdiği otomobili için 300 bin dolardan başlayan bir fiyatlandırmaya sahip. Ancak özel koleksiyon bu otomobillerin milyonlarca dolara açık artırmada satılabileceğini belirtelim.

Bir yıllık kiralama, fırsatçılığı geçici olarak engelleyecek gibi duruyor. Ancak şirket, özel üretim modellerde sıkça görülen şişirilmiş fiyatları azaltmaya yardımcı olacağını umuyor.

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