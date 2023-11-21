Porçini mantarlı ravioli tarifi! MasterChef Porçini mantarlı ravioli nasıl yapılır?

Ravoli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Porçini mantarlı ravioli ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Porçini mantarlı ravioli nasıl yapılır? Porçini mantarlı ravioli nedir? Porçini mantarlı ravioli nasıl yapılır, Porçini mantarlı ravioli yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Porçini mantarlı ravioli yapıldı, evde klasik Porçini mantarlı ravioli yapıldı! İşte en güzel Porçini mantarlı ravioli!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Porçini mantarlı ravioli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Porçini mantarlı ravioli hazırladı. Peki, Porçini mantarlı ravioli nedir? Porçini mantarlı ravioli nasıl yapılır? Porçini mantarlı ravioli nedir?

PORÇİNİ MANTARLI RAVİOLİ TARİFİ!

o Un 320 gr

o Yumurta 3

o Sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı

o Porçini mantarı 500 gr

o Sarımsak 1 diş

o Kıyılmış maydanoz 2 yemek kaşığı

o Rendelenmiş Grana Padano 100 gr

o Brie 100 gr

o Tereyağı 100 gr

o Fesleğen 20 yaprak

o Tatmak için Grana Padano (pul)

o Yeterince tuz

o Gerektiği kadar biber

Yumurtalı makarnayı Agrodolce video eğitimindeki gibi hazırlayın. 3 yumurta ve 300 gr un kullanın. Hamuru hazırladıktan sonra üzeri streç filmle örtülü buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Bu arada dolguyu hazırlayın. Mantarları fırçalayıp üzerindeki toprak izlerini giderin, ardından dilimleyin ve sarımsak ve üç yemek kaşığı yağla birlikte bir tavaya koyun. Mantarlar suyunu bırakıncaya kadar pişirin, ardından çıkarın ve tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu ekleyin. Sarımsakları çıkarın, mantarları parmesanla birlikte karıştırıcıya koyun ve karışım iyice karışana kadar işlem yapın. Brie'yi 1 cm'lik parçalar halinde kesin.

Hamur topunu alın, kısa bir süre yoğurun ve ince bir tabaka halinde açın: bir merdane veya oklava kullanabilirsiniz. Çalışma yüzeyini unlayın, hamur işini üzerine yerleştirin ve hamur işinin yarısına, bir yığın arasında 4 cm boşluk kalacak şekilde doldurma fındıkları yerleştirin. Dolguya küçük bir parça brie ekleyin. Hamuru kapatın ve kenarlarını iyice kapatın, tüm havanın çıkması için hafifçe bastırın. Mantıyı pasta kesiciyle kesin. Mantıyı kaynar tuzlu suda pişirin ve piştikten sonra delikli bir kaşıkla süzün.

Tereyağını bir tencerede eritin, tuz ve karabiberle tatlandırın ve fesleğenlerin yarısını ekleyin. Tereyağı eriyip cızırdamaya başlayınca ocaktan alın. Mantıyı baharatlayın ve her bir tabağı parmesan pulları ve fesleğen yapraklarıyla süsleyin.