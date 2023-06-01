Son zamanlarda LG, Nokia ve Pepsi gibi birçok firma trendlere ayak uydurmak için logolarını değiştirdi. Bu firmaların arasına Alman otomotiv devi Porsche'da katıldı. Porche yeni logosu ne? Yeni Porsche logosu tasarımı!

Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi. Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logo, "Eskisinden çok da farklı olmadığı" yorumlarını aldı. Porche yeni logosu ne? Yeni Porsche logosu tasarımı!

PORCHE YENİ LOGOSU NASIL?

60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih etti. Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logo, 'eskisinden çok da farklı olmadığı' yorumlarını aldı.

Porsche başkan yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili "Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir" dedi.

Yeni logo

Eskilogo