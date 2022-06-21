Porçay kimdir? Porçay neden hapis cezası aldı? (VİDEOSU) Porçay hapis cezası neden aldı?

Porçay neden hapse girdi? Ünlü fenomen Erkan Porçay'a YouTube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. Porçay'ın takipçileri Porçay imza kampanyası başlattı. Peki, Porçay kimdir? Porçay neden hapis cezası aldı? Porçay gerçek adı ne? Porçay hapis cezası neden aldı? merak ediliyor. Porçay neden hapse girdi işte detaylar...

PORÇAY NEDEN HAPSE GİRDİ?

Ünlü fenomen Erkan Porçay'a YouTube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinden cevap geldiğini belirten Porçay, "Maalesef cezayı onamışlar. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım." dedi.

"MAALESEF CEZAYI ONAMIŞLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

PORÇAY HAPİS CEZASI NEDEN ALDI?

Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı.

PORÇAY KİMDİR?

4 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Porçay'ın tam adı Erkan Porçay'dır. Genel olarak parodi müzikler yapan YouTuber olarak tanınmıştır.

Haberler.com - Gündem