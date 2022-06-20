Porçay kimdir? Porçay neden hapse girdi? Porçay neden mahkemelik oldu?

Porçay neden hapis cezası aldı? Instagram, Reddit ve YouTube sayfalarında büyük bir hayran kitlesine sahip Porçay'dan son gelen haber takipçilerini üzdü! YouTube için çektiği parodi videolarıyla tanınan ve ünlü olan Porçay'a, ünlü rapçi Ezhel'i taklit ettiği Rap videosu yüzünden "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiği duyuruldu. Sosyal medyada hayranları #freeporcay hashtag/etiketleriyle paylaşımlar yapmaya başladı. Porçay neden ceza aldı? Porçay neden hapis cezası aldı? İşte detaylar...

PORÇAY NEDEN CEZA ALDI? PORÇAY NEDEN HAPSE GİRECEK?

Porçay, Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi! Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ö. A.'nın "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti! Porçay ise T24'e konuştu ve kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti!

Porçay ayrıca Twitter hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım."

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