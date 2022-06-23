Porçay hapisten çıktı mı? Ünlü fenomen Erkan Porçay'a Youtube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. Peki, Porçay hapisten çıktı mı? Porçay tahliye edildi mi? İşte detaylar...

PORÇAY NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Ünlü fenomen Erkan Porçay'a Youtube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinden cevap geldiğini belirten Porçay, "Maalesef cezayı onamışlar. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım." dedi.

"MAALESEF CEZAYI ONAMIŞLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı.

PORÇAY HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Porçay'ın avukatı tahliye kararı verildiğini açıkladı.

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