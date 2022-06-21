Porçay Ezhel parodisi nedir? (VİDEO) Porçay hapis cezası neden aldı? Porçay olayı!

Porçay Ezhel parodisi merak ediliyor. ouTube'da yayınlamış olduğu parodi videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay, mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu. Peki, Porçay Ezhel parodisi nedir? Porçay parodi videosu nedir? Porçay hapis cezası neden aldı? Porçay olayı nedir? İşte detaylar...

PORÇAY HAPİS CEZASI NEDEN ALDI?

Ünlü fenomen Erkan Porçay'a YouTube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinden cevap geldiğini belirten Porçay, "Maalesef cezayı onamışlar. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

PORÇAY EZHEL PARODİSİ

Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı.

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