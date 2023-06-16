Popstar şarkı sözleri nedir? KÖFN - Popstar şarkı sözleri!
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KÖFN - POPSTAR ŞARKI SÖZLERİ
Kuşlar yılanlar kapardı
Ortalık ah ne fenaydı sen yormadın
Herkes bi' parçamı kopardı
Kaşmerlik bile modaydı sem yılmadın
Ah o aşkını ruhuma nakış nakış işlemişsin ya
Ah o bakışlarını bahtımın akışına bırakmışım ya
Beni bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Ah o aşkını ruhuma nakış nakış işlemişsin yar
Ah o bakışlarını bahtımın akışına bırakmışım ya
Beni bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR
Bebek gibi sarınca
Dağıldı bulutlar
Fişek gibi ışıldar
Yarattığın bu POPSTAR