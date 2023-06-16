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Popstar şarkı sözleri nedir? KÖFN - Popstar şarkı sözleri!

Popstar şarkı sözleri nedir? KÖFN - Popstar şarkı sözleri!

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Mabel Matiz yeni şarkısı Popstar çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merakla araştırıyor. Popstar şarkı sözleri nedir ve KÖFN - Popstar şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, Popstar şarkı sözleri nedir? KÖFN - Popstar şarkı sözleri!

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KÖFN - POPSTAR ŞARKI SÖZLERİ

Kuşlar yılanlar kapardı

Ortalık ah ne fenaydı sen yormadın

Herkes bi' parçamı kopardı

Kaşmerlik bile modaydı sem yılmadın

Ah o aşkını ruhuma nakış nakış işlemişsin ya

Ah o bakışlarını bahtımın akışına bırakmışım ya

Beni bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Ah o aşkını ruhuma nakış nakış işlemişsin yar

Ah o bakışlarını bahtımın akışına bırakmışım ya

Beni bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Bebek gibi sarınca

Dağıldı bulutlar

Fişek gibi ışıldar

Yarattığın bu POPSTAR

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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