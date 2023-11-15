Popstar Mehtap kısmi felç mi geçirdi ve Mehtap Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl olduğu gündeme geliyor. Bir dönemin popüler şarkı yarışmasında tanınan Popstar Mehtap sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Peki, Popstar Mehtap felç mi geçirdi, hastalığı nedir? Popstar Mehtap Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Seneler önce ekrana gelen Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehtap Yılmaz'ın hastalığı nedir ve Popstar Mehtap felç mi geçirdi soruları gündeme geliyor. Popstar Mehtap felç mi geçirdi, hastalığı nedir? Popstar Mehtap Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

POPSTAR MEHTAP KISMİ FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, dün gece apar topar hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

Mehtap Yılmaz

POPSTAR MEHTAP YILMAZ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Mehtap Yılmaz'ın bağlı olduğu müzik şirketinin hesabından şarkıcının sedye ile hastaneye girdiği görüntüler paylaşıldı. Şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen paylaşımda "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yıllar önce ekrana gelen Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehtap Yılmaz'ın dün beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği ileri sürüldü.