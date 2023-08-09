Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında 2. olan Firdevs, değişimiyle adından söz ettiriyor. Arama motorlarında ise Popstar Firdevs Güneş kimdir? Popstar Firdevs kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in üstlendiği Popstar yarışması yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arama motorlarında ise Popstar Firdevs Güneş kimdir? Popstar Firdevs kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor.

POPSTAR FİRDEVS GÜNEŞ KİMDİR?

Yarışmada ikinci olan ve diğer yarışmacı Abidin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Firdevs, uzun bir süredir gözlerden uzak hayat yaşıyor. 2014 yılında Erdoğan Avcı ile nikah masasına oturan Firdevs Güneş, eşiyle memleketi Bolu'da hayatına devam ediyor.

Uzun bir süre önce İstanbul'dan taşınan Firdevs Güneş, zaman zaman sahnelere de çıkıyor.