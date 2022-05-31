Popile nedir? Popile ücretleri ne kadar? Popile fiyat! - Haberler

Popile fiyat merak ediliyor. Ünlü isimlerden kişiye özel olarak kutlama mesajları almanızı sağlayan yerli girişim uygulaması Popile birçok ünlünün katılımıyla hızla popülerliğini artırıyor. Peki, Popile nedir? Popile ücretleri ne kadar? Popile fiyat haberimizde...

POPİLE NEDİR?

Popile; Serdar Ortaç, Eypio, Şafak Sezer, Alişan, Hande Yener gibi birçok ünlü ismin yer aldığı, belirli bir ücret karşılığı kişiye özel olarak insanların ünlü isimlerden tebrik mesajları almasını sağlayan uygulamadır.

Popile hakkımızda bölümünde uygulama hakkında şu şekilde bir açıklama bulunmaktadır:

Sevdiklerimize unutulmaz bir hediye almak istediğimizde, yıllarca bizi hatırlaması için kişiye özel hazırlanmış hediyeler seçeriz. Popile, Kemal Tepret, Ertuğrul Uçar, Mete Acar ve İsmet Berkay Çelik tarafından işte tam da bu ihtiyaçtan kuruldu.

Güzel bir doğum günü partisinde tanıdık vasıtasıyla gelen bir kutlama videosu açıldı. Ortamda muazzam bir sessizlik ve telefonda arkadaşlarla çok sevdiğimiz bir ünlüden gelen video. Bize selam söylüyor, arkadaşımızın doğum gününü kutluyor. Herkes şok içinde kahkahaya boğuldu.

Aslında tarihteki ilk Popile deneyimi bu video ile kurucularımız tarafından başladı. Sonrasında herkese bu keyfi yaşatmak için Popile ortaya çıktı.

İlk aşamada ünlülerle olan bireysel tanışıklıklarla başlayan süreç şimdilerde 60'tan fazla ünlü ismin yer aldığı devasa bir platforma dönüştü. Platformda yer alan ünlü sayımız her geçen gün artırıyor ve size yeni deneyimler sunmak için durmadan çalışıyoruz.

Bu platformda en sevdiğimiz şeylerden birisi de derneklerle yaptığımız iş birlikleri. Her bir sipariş ile yaptığımız bağış sayesinde iyiliğe aracı oluyoruz ve pek çok insanı aynı anda mutlu ediyoruz. Bu bizler için çok büyük bir önem ve motivasyon taşıyor.

Bir diğer motivasyon kaynağımız ise kullanıcılarımızdan gelen tepki videoları. Böyle unutulmaz bir hediyenin başka yerde deneyimlenemeyeceğinin bir nevi kanıtı oluyor. Sen de sevdiklerin veya kendin için ünlü isimlerden video almak istiyorsan hemen video talebini oluştur. Özel günlerini farklı ve özel kıl.

Çünkü Popile, yok böyle hediye!

POPİLE ÜCRETLERİ

Popile'de fiyatlar her ünlüde farklılık göstermektedir. Fiyat aralığı 55 TL ile 1.175 TL arasında değişiklik göstermektedir. İşte bazı ünlülerin Popile ücretleri:

Serdar Ortaç: 1.175 TL

Doğuş: 1.000 TL

Hakan Ural: 1.000 TL

Alişan: 1.000 TL

Cengiz Kurtoğlu: 900 TL

Yılmaz Vural: 900 TL

Hande Yener: 900 TL

Songül Karlı: 800 TL

Sinan Engin: 800 TL

Dilara Arıkanlı: 750 TL

Pascal Nouma: 710 TL

Buse Varol: 700 TL

Kibariye: 700 TL

Hatice: 700 TL

Özlem Yıldız: 675 TL

Erkan Petekkaya: 650 TL

Selin Ciğerci: 650 TL

Ahmet Çakar: 610 TL

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