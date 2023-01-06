İspanya La Liga 2 maçının takımlarından Ponferradina ve Villarreal B bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ponferradina–Villarreal B maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Ponferradina Villarreal B maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ponferradina maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Ponferradina Villarreal B maçı ne zaman? İşte detaylar…

Villarreal B maçı hangi kanalda? Ponferradina ve Villarreal B bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Ponferradina ile Villarreal B maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İspanya La Liga 2 maçının nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Ponferradina–Villarreal B maçı saat kaçta, hangi kanalda? Villarreal B maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Ponferradina Villarreal B maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

PONFERRADİNA VİLLARREAL B MAÇI HANGİ KANALDA?

Ponferradina–Villarreal B maçı canlı olarak Bilyoner TV kanallarından yayınlanacaktır.

PONFERRADİNA VİLLARREAL B MAÇI NE ZAMAN?

Ponferradina–Villarreal B maçı, 6 Ocak Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

PONFERRADİNA VİLLARREAL B MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ponferradina–Villarreal B'ın İspanya La Liga 2 maçı, El Toralín Stadyumu'nda oynanacak