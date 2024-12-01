Pompeiopolis nerededir? Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan 'Pompeiopolis'in kalıntıları nerededir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan "Pompeiopolis"in kalıntıları nerededir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ANTİK PAFLAGONYA BÖLGESİNDE YER ALAN VE ESKİ BİR ROMA ŞEHRİ OLAN "POMPEİOPOLİS"İN KALINTILARI NEREDEDİR?

A: Roma'nın Pomezia kentinde

B: Atina'nın Pire kentinde

C: Sicilya'nın Palermo şehrinde

D: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde

Cevap: D