POMEM sınav ücreti ne kadar? POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır?

29.Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav için hazırlıklara başladı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru ücretlerinin bankaya yatırılması gerekiyor. Peki, Peki, POMEM ücreti ne kadar? POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır? İşte konuya dair merak edilenler...

Polis Akademisi Başkanlığı, 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir." denildi. Bu açıklamanın ardından adaylar POMEM sınav ücretinin ne kadar olduğunu ve sına ücretlerinin nasıl yatılacağını merak ediyor. Peki, POMEM ücreti ne kadar? POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır?Detaylar haberimizde...

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.