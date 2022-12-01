POMEM sınavı hakkında merak edilen detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor. Araştırılan konuların arasında POMEM sınav ücreti ne kadar? Ve Polislik sınav parası ne zaman yatırılacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, POMEM sınav ücreti ne kadar? Polislik sınav parası ne zaman yatırılacak?

POMEM sınavına katılmak isteyen adaylar tarafından sınava ilişkin birçok soru arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bunlar arasında POMEM sınav ücreti ne kadar? Polislik sınav parası ne zaman yatırılacak? Soruları da yer alıyor.Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen POMEM sınav ücreti ne kadar? Polislik sınav parası ne zaman yatırılacak? Sorularını yanıtladık. Peki, POMEM sınav ücreti ne kadar? Polislik sınav parası ne zaman yatırılacak?

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

POMEM sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım-8 Aralık tarihlerinde yatıracaklar. POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

POLİSLİK SINAV PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?

345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan Sınav başvuru ücreti, 29 Kasım-8 Aralık tarihlerinde yatıracaklar.