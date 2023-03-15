Merakla beklenen POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? Merak ediliyordu. Bunun ardından POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı en çok sorgulatılan kelimeler arasında yer aldı. İşte POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı! POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? POMEM sınav sonuç ekranı 2023!

Gerçekleştirilen sınavın ardından POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. İşte POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı! POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? POMEM sınav sonuç ekranı 2023!

POMEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

POMEM'den yapılan açıklamada, "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." ifadelerine yer verildi. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölüm üzerinden POMEM sınav sonuç ekranı 2023 ile POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

POMEM SINAV SONUÇ EKRANI 2023

POMEM YEDEK ALIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

POMEM tarafından yapılan açıklamada, Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.