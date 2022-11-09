Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 29. dönem POMEM ön başvuru tarihleri duyuruldu. Lisans ve önlisans mezunları olmak üzere toplamda 12 bin POMEM öğrencisi alımı yapılacak. Başvuruları bekleyen adaylar için Polis Akademisi Başkanlığı, başvuru kılavuzu da yayımlıyor. Peki, POMEM başvuruları ne zaman?

POMEM başvuru tarihi, dün akşam yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru araştırılıyor. Peki, POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? POMEM şartları ne? İşte detaylar haberimizde...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

POMEM BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.