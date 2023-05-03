Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacağını açıkladı. Kullanıcılar tarafından POMEM şartları araştırılıyor. Peki, POMEM başvuru şartları neler? 2023 POMEM başvuru tarihleri ne zaman? POMEM başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisans olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak. POMEM başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 POMEM başvuru için son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, POMEM başvuru şartları neler? 2023 POMEM başvuru tarihleri ne zaman? POMEM başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

30. DÖNEM POMEM NE KADAR ALIM YAPILACAK?

Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30. dönem POMEM adaylarının dikkatine! Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EGM, başvuru için KPSS sınavlarından alınması gerek en az puanın lisans için 60, ön lisans için ise 65 olduğu duyurdu.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuruların 1 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.