Polpo alla luciana tarifi! MasterChef Polpo alla luciana nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Polpo alla luciana hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Polpo alla luciana hazırladı. Peki, Polpo alla luciana nedir? Polpo alla luciana nasıl yapılır? Polpo alla luciana nedir?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Polpo alla luciana ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Polpo alla luciana nasıl yapılır? Polpo alla luciana nedir? Polpo alla luciana nasıl yapılır, Polpo alla luciana yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Polpo alla luciana yapıldı, evde klasik Polpo alla luciana yapıldı! İşte en güzel Polpo alla luciana!

POLPO ALLA LUCİANA TARİFİ!

İÇİNDEKİLER

Ahtapot 600 gr

4 diş sarımsak

Maydanoz 1 demet

Kiraz domates 500 gr

Sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı

Tatmak için karabiber

Tatmak için tuz

Tatmak için pul biber

Pantelleria'dan kapari 1 yemek kaşığı

Gaeta zeytini 2 yemek kaşığı

4 dilim ekmek

Luciana usulü ahtapotu hazırlamak için ahtapotu temizleyerek başlayın (gerekirse temizlenmiş olarak satın alabilirsiniz), torbayı yan taraftan açın ve boşaltın. Makas veya keskin uçlu bir bıçak kullanarak gözleri ve dişi çıkarın ( nasıl yapıldığını görmek için buraya tıklayın ); Ahtapotları, özellikle dokunaçların vantuzları arasındaki kum kalıntılarını ortadan kaldırmak için akan su altında çok iyi yıkayın. Ayrıca dolgu için kullanılacak kafanın içini de iyice temizleyin. Pişirmeye başlamadan önce ahtapotun başını birkaç tam zeytin, maydanoz, iki diş sarımsak, kaparilerin yarısı ile doldurun.

1 kafayı bir veya iki kürdanla kapatın

2; daha sonra geniş bir tavada biraz yağ, taze pul biber, toz biber ve biraz doğranmış sarımsakla ters çevirerek pişirin.

3 Ahtapotlar iyice kızarınca ateşi kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu pişirmeyle ahtapotun derisi aşırı derecede parçalanmadan yapışık kalma eğilimindedir.

Kiraz domatesleri yıkayıp ikiye bölün ve süzülmesine izin verin.

4. Bu arada başka bir tavada biraz yağı ısıtıp 2/3 diş sarımsağı kızartın ve ardından kiraz domateslerin suyunu ekleyin.

5. Birkaç dakika piştikten sonra domatesleri ve hafifçe tuzunu ekleyin.

6, yaklaşık 20 dakika pişmesine izin verin, suyunu kaybedecek şekilde ezin

7. Ahtapotun ilk pişme süresi geçtikten sonra, yumuşayınca kalan zeytinleri, kaparileri ve bir avuç maydanozu ekleyin.

8; daha sonra domatesleri pişirme işleminin yarısına gelindiğinde, onları ahtapotla birlikte tavaya ekleyin ve 20/25 dakika daha pişirmeye devam edin

9. Bu noktada ekmek krutonlarını hazırlayın: Baget ekmek dilimlerini çapraz olarak kesin ve fırında 180 derecede 5/7 dakika kızartın. Luciana usulü ahtapotu derin bir tabakta, sosuyla kaplayıp, kızarmış ekmek dilimleriyle birlikte servis edin.