Polonya'ya bomba mı atıldı, füze kime ait? 15 Kasım 2022 Polonya'ya füze mi düştü, füze hangi ülkeye ait? Füze nereden, hangi ülkeden atıldı?

Son dakika gelen haberlere göre, Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Polonya'ya bomba mı atıldı? 15 Kasım 2022 Polonya'ya füze mi düştü, füze hangi ülkeye ait? Füze nereden, hangi ülkeden atıldı? merak etti. İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen füze saldırılarının ardından bir haber de NATO üyesi ülke Polonya'dan geldi. Peki, Polonya'ya bomba mı atıldı? 15 Kasım 2022 Polonya'ya füze mi düştü, füze hangi ülkeye ait? Füze nereden, hangi ülkeden atıldı? Polonya'da savaş mı çıktı? Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya mı sıçradı? Bilgiler sizlerle...

15 KASIM POLONYA'DA NE OLDU? (SON DAKİKA)

Son dakika gelen haberlere göre, Polonya'da bir köye füze düştü. 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya Ulusal Güvenlik Kurulu Komitesi acil olarak toplandı. Füzelerin Rusya'ya ait olduğu iddia ediliyor. Haberler.com son dakika haberleri sizlerle...

POLONYA'YA FÜZE Mİ ATILDI?

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen füze saldırılarının ardından bir haber de NATO üyesi ülke Polonya'dan geldi. Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Öte yandan Polonya Tomaszów Lubelski askeri havaalanında hareketlilik yaşandığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal etmesiyle başlayan savaşta gerilim iyice tırmandı. Ukrayna'nın Herson'ı geri almasıyla birlikte Rusya füze saldırılarına ağırlık verdi. Başkent Kiev bugün patlama sesleriyle yankılandı. Kiev'de en az 3 binaya füze isabet ederken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video bağlantı gerçekleştirdiği G20 zirvesinde konuşma yapmasından saatler sonra başladı.

POLONYA'YA DA FÜZE DÜŞTÜ

Ukrayna'yla birlikte NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşanıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ'NDEN ACİL TOPLANTI

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

UKRAYNA'NIN ENERJİ ALTYAPISINA 85 FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Rus füzelerinin Polonya topraklarını vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Şu anda bu raporları doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bunu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.