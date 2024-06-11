Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile dün akşam karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Peki, Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı?

POLONYA- TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Polonya'da hazırlık maçında iki sakatlık birden yaşandı. 12. dakikada fileleri havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Polonyalı oyuncu, bir müddet kendisini denese de 19. dakikada kenara geldi. 33. dakikada ise Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tecrübeli golcünün yerine Kacper Urbanski oyuna dahil oldu.

POLONYA- TÜRKİYE MAÇINI KİM KAZANDI?

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, son 4 hazırlık maçını da kazanamadı. Mart ayındaki maçlarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 yenilen milliler, geçtiğimiz günlerde ise İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı. Montella'nın öğrencileri, şampiyona öncesindeki son hazırlık maçında da Polonya'ya 2-1 kaybetti.